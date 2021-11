Ausstellungen, Kabarett und Schlosskonzert im Kyffhäuserkreis

Das sind die Tipps fürs Wochenende: Einige Veranstaltungen gibt es noch im Landkreis.

Konzert

Im Blauen Saal von Schloss Sondershausen ist am Sonntag um 11 Uhr das 2. Schlosskonzert des Loh-Orchesters unter der musikalischen Leitung von Henning Ehlert zu erleben. Mit der Serenade für 13 Bläser Es-Dur op. 7 von Richard Strauss wird das Konzert eröffnet. Arnold Schönbergs op. 4 , „Verklärte Nacht“ malt anschließend menschliche Gefühle und Natur. Ein von blühender Melodik strotzendes Meisterwerk ist Joseph Joachim Raffs Sinfonietta op. 188. Zu seiner Zeit berühmt, beginnen die Musiker des 21. Jahrhunderts erst jetzt den Reichtum seiner Werke neu zu entdecken. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Es muss eine medizinische- oder eine FFP2-Maske während der Vorstellung getragen werden.

Kabarett

Für den Kabarettabend mit Ranz und May unter dem Titel „Kein Netz, aber drei Klotüren“ am Samstag um 19.30 Uhr im Regionalmuseum Bad Frankenhausen gibt es noch Restkarten. Das neue Programm von Michael Ranz und Edgar May ist ein unterhaltsamer Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart. Früher habe es nur zwei Fernsehprogramme, nur zwei Geschlechter, aber zwei deutsche Staaten gegeben. Früher quatschte keiner Funklöcher voll, da schickte man ein knackig-präzises Telegramm. Früher musste man sich Respekt erst einmal verdienen, war das besser? Nun, nicht für jeden, heißt es in der Ankündigung. Für den Abend gilt die 2G-Regel.

Bücherflohmarkt

In der Cruciskirche in Sondershausen wird es am Samstag einen ersten Bücherflohmarkt geben. Manfred Kucksch organisiert diesen mit seinen Mitstreitern vom Leseportal der Cruciskirche. Von 9 bis 14 Uhr sind Bücher für einen kleinen Preis zu erwerben. Mit den Einnahmen sollen soziale Projekte und die Cruciskirche unterstützt werden. Im Bürgercafé und im großen Bürgersaal werden die literarischen Schätze ausgebreitet. Die Frauen- und Familienbegegnungsstätte „Düne“, die im Bürgerzentrum ebenfalls ihre Räume hat, wird zudem für Kinder ein Bastelangebot bereit halten.

Ausstellungen

Im Panorama-Museum Bad Frankenhausen ist aktuell unter dem Titel „Magische Welt“ eine Überblicksschau über das Schaffen des international bekannten und geschätzten Malers, Grafikers und Illustrators Dušan Kállay (geboren 1948 in Bratislava) zu sehen.

Dušan Kállay gilt als Meister der Radierung wie der Kinderbuchillustration, der über bald drei Jahrzehnte als Professor an der Akademie der bildenden Künste in Bratislava gewirkt hat. Präsentiert werden etwa 140 Grafiken, Zeichnungen, Malereien, Illustrationen und Briefmarkengestaltungen.

Im Schlossmuseum Sondershausen ist im Rahmen des Themenjahrs 900 Jahre jüdische Kultur in Thüringen eine Ausstellung über „Schutzjuden – Staatsbürger – Weltbürger: Juden in Sondershausen“ zu sehen. Auch im Foyer des Landratsamtes können Interessierte von Montag bis Freitag eine Ausstellung über „Verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen“ sehen.

Die Spurensuche gilt auch Musikern aus Sondershausen und Nordhausen, die zu Opfern des nationalsozialistischen Regimes wurden – so wie Meta Redelmeier, die bis 1903 am Fürstlichen Konservatorium Sondershausen Violine und Klavier studierte und ab 1914 zurück in Sondershausen im Loh-Orchesters und im Quartett von Carl Corbach musizierte.

Kleintierbörse

Der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen lädt am Samstag von 8 bis 12 Uhr wieder zu seiner Kleintierbörse ein. Es dürfen Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel zum Tausch und Verkauf angeboten werden. Für die Tiere müssen Impfpapiere mitgebracht werden.