Mediziner tauschen sich am 11. Dezember in bad Frankenhausen über das Thema Impfungen und Infektionen aus.

Austausch über Impfungen

Im Kyffhäuser-Kolloquium der Manniske-Klinik Bad Frankenhausen, das inzwischen elfte, widmet sich dem Thema Impfungen und Infektionen. Das teilten die KMG-Kliniken mit. Die Veranstaltungsreihe von Medizinern für Mediziner findet am 11. Dezember von 18 bis 20 Uhr im Hotel Thüringer Hof, Anger 15, in Bad Frankenhausen statt.

Erst im Herbst habe die Weltgesundheitsorganisation WHO erneut vor einem dramatischen Anstieg von Masernerkrankungen weltweit gewarnt, heißt es in der Ankündigung. Das einzige Gegenmittel gegen die gefährliche Viruserkrankung: Impfen. Keine Neuerung in der Medizingeschichte hat in einem solchen Maße zur Verringerung der Kindersterblichkeit und zur Gesundheit von Erwachsenen beigetragen wie die Entwicklung von Impfstoffen und deren systematische Einführung in der Gesundheitsversorgung. Dennoch werde das Thema aktuell von verschiedenen Interessengruppen und in den Medien kontrovers diskutiert.

Eingeladen zum wissenschaftlichen Austausch sind niedergelassene Ärzte, Kliniker und medizinisches Personal aus der Region. In Referaten wird es um aktuelle Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Bundes (STIKO) sowie um impfpräventable Erkrankungen und Migration gehen.