Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung für Künstler

Ehren will der Verein Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite Axel Meier, der die Skulptur für den Standort der Mutterblutbuche geschaffen hat. Zur Vorstandssitzung des Vereins am 14. Januar soll er ausgezeichnet werden. Die Skulptur mit den beiden Händen, die sich um eine vom Verein gepflanzte Blutbuche schließen. Gepflanzt wurde sie an dem Platz, an dem das Relikt der Mutterblutbuche im Wald bei Oberspier steht. Mit dem neu gestalteten Platz will der Sondershäuser Kulturwaldverein einen touristischen Anziehungspunkt im Hainleitewald schaffen. Desweiteren sollen an dem Abend die Arbeitspläne für 2020 zur Diskussion gestellt werden.