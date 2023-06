Auszeit vom Schulalltag für die Jüngsten in Ebeleben

Ebeleben. Förderverein, Lehrer und Schüler hatten sich zum Schulfest jede Menge einfallen lassen.

Bei schönstem Wetter und gut gelaunten Gästen wurde das Schulfest der Grundschule Ebeleben am Donnerstag ein voller Erfolg. Während am Morgen noch das Thema Retter im Fokus stand, die Kinder bei Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz ein Blick hinter die Kulissen werfen durften, ging es am Nachmittag auf dem Schulgelände um Spaß, Sport und Abenteuer. Hüpfburg, Schnelligkeitsspiel, Kinderschminken und Fußball in Riesenbällen waren heiß begehrt. Derweil zeigte die Theater-Arbeitsgruppe bei zwei Vorführungen in der voll besetzten Aula das Stück „Maggie Mcphee“ und wurde von den Musikschülern begleitet. Bei ausreichender und guter Versorgung durch Eltern, Förderverein, Lehrer und Schüler fand der Nachmittag einen geselligen Abschluss.

Die Theater-AG zeigte das Stück „Maggie Mcphee“.. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Die Darsteller liefen in der verdunkelten Aula zwischen den Stuhlreihen umher. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen