Auto landet auf dem Dach im Bach – Fahrer schwer verletzt

Bei diesem Unfall hat sich am Mittwochabend in Heldrungen (Kyffhäuserkreis) ein Autofahrer schwer verletzt..

Heldrungen. Schwer verletzt hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall in Heldrungen im Kyffhäuserkreis, nachdem sein Auto auf dem Dach in einem Bach landete.

Nach den dieser Zeitung vorliegenden Informationen war der Autofahrer aus bisher noch ungeklärte Ursache am Mittwochabend in Heldrungen von der Straße abgekommen. Anschließend überschlug er sich damit und landete auf dem Dach in einem Bach.

Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Bei dem Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen, wegen derer er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zur Zeit laufen noch Ermittlungen zur Unfallursache. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.