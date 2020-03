Ebeleben. Am Montagmorgen kam eine 18-jährige Autofahrerin auf der B84 mit ihrem Peugeot von der Straße ab.

Auto überschlägt sich im Kyffhäuserkreis - Fahrerin verletzt

Die Fahrerin eines Peugeot war am Montagmorgen auf der Bundesstraße 84 aus Richtung Kirchheilingen in Richtung Ebeleben unterwegs. In einer Linkskurve kam die 18-Jährige nach rechts von der Straße ab.

Das Auto überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

