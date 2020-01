Bendeleben. Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Bendeleben und Berka wird am Montagmittag ein Mann verletzt.

Auto überschlägt sich mehrfach

Ein Mann war am Montag, 27. Januar, gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 1034 von Sondershausen in Richtung Bendeleben unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Mercedes in einer langgezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und überschlug sich hier mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.