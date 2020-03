Die Fahrerin eines Peugeot wurde am Montag, 9. März, bei einem Unfall leicht verletzt.

Auto überschlug sich bei Ebeleben

Die Fahrerin eines Peugeot war am Montag, 6.45 Uhr, auf der Bundesstraße 84 aus Richtung Kirchheilingen in Richtung Ebeleben unterwegs. In einer Linkskurve kam die 18-Jährige nach rechts von der Straße ab, teilte die Polizei mit. Das Auto überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.