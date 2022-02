Kölleda. Ein wichtiger Hinweis für 16. und 17. Februar.

Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Kölleda auf der Autobahn 71 in Richtung Schweinfurt wird am Mittwoch, 16. Februar, und am Donnerstag, 17. Februar, jeweils zwischen 9 und 17 Uhr gesperrt. Grund hierfür sind Baumaßnahmen, gab die Autobahn-GmbH des Bundes an. Eine Umleitung sei eingerichtet. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer würden zur Anschlussstelle Sömmerda-Ost zur Ausfahrt auf der Gegenfahrbahn geführt.