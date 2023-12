Autofahrer übersieht Quad an Roßlebener Kreuzung: Folgenschwerer Unfall wird vor Gericht verhandelt

Kyffhäuserkreis Wie schnell sich das Leben von einem Moment auf den anderen ändert, wird zum Prozess am Sondershäuser Amtsgericht deutlich. Ein Unfall hatte für einen 68-jährigen Quad-Fahrer schlimme Folgen.

Fast neun Wochen Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt liegen hinter einem 68-Jährigen, der Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Noch heute ist ungeklärt, wie genau es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte. Beim Prozess am Sondershäuser Amtsgericht wurden die Geschehnisse des Tages im Mai nun noch einmal rekonstruiert. Der Beschuldigte kann sich bis heute nicht erklären, warum er das Quad nicht gesehen hat. Er entschuldigte sich mehrfach beim Opfer.

Mit dem Firmenfahrzeug, einem Kleintransporter, war der Polier im Mai auf der Landstraße zwischen Roßleben und Ziegelroda unterwegs. Er wollte die Kreuzung Spenglerallee/ Am Schlifter überqueren und hielt nach eigenen Angaben am Stopp-Schild an, schaute in alle Richtungen und setzte das Fahrzeug in Bewegung. Als er die Straße schon fast überquert hatte, spürte er einen kräftigen Schlag auf der Beifahrerseite, in Höhe der Vordertür.

Durch den Aufprall schlimme Verletzungen erlitten

Woher das Quad plötzlich kam, die Frage kann er sich bis heute nicht beantworten, so der 45-jährige Angeklagte, der sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung zu verantworten hatte. Der Quadfahrer erlitt durch den Aufprall schlimme Verletzungen, unter anderem eine Rippenserienfraktur, ein Thorax- und Schädel-Hirn-Trauma. Zehn Tage lang lag er im Koma. Nach drei Wochen Aufenthalt auf der Intensivstation konnte er auf Normalstation verlegt werden. Die Rehabilitationsmaßnahmen sind inzwischen abgeschlossen, doch noch immer spürt er Schmerzen in der Brust und hat Atembeschwerden.

Der Unfallverursacher hat gemeinsam mit seinem Chef den Rentner besucht und sich aufrichtig entschuldigt, hieß es vor Gericht. Das Opfer habe die Entschuldigung auch angenommen.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war schwierig nachzuweisen. Wirkliche Zeugen gab es nicht. Nur der Fahrer eines Autos, der die Kreuzung kurz zuvor passierte, sah im Rückspiegel, dass etwas passiert sein musste, kehrte um und kam zur Unfallstelle. Ein Sachverständiger wurde im Nachhinein hinzugerufen, der die Unfallspuren sicherte und den Kollisionspunkt bestimmte. Wie es aber zum Übersehen kommen konnte, blieb ungeklärt.

Der Angeklagte hatte sich bislang nichts zu schulden kommen lassen, weder Bundeszentralregister noch Fahreignungsregister weisen Einträge auf. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu 45 Euro, sah von einer Führerscheinsperre aber ab. Eine Böswilligkeit konnte ihm schließlich auch nicht zur Last gelegt werden.