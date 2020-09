Stau ist eine Situation, in der man Nerven braucht.

Kyffhäuserkreis. Veranstaltung der Volkshochschule des Kyffhäuserkreises am 30. September.

Autofahrertipps in Bad Frankenhausen

„Neuerungen und Tipps im Verkehrsrecht für jedermann“ – unter diesem Titel veranstaltet die Volkshochschule am Mittwoch, 30. September, eine Verkehrsteilnehmerschulung. Gemeinsam mit der Verkehrswacht Artern gehe es um Neuigkeiten aus der Straßenverkehrsordnung, das aktuelle Unfallgeschehen und all das, was der Kraftfahrer heutzutage brauche.

Die Veranstaltung findet 19 Uhr im Domizil in der Bahnhofstraße 5 in Bad Frankenhausen statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter Telefon: 03632/741262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de erforderlich. Die Platzkapazität ist pandemiebedingt begrenzt.