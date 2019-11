Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autor skizziert Zukunftsbilder

Im Rahmen der Sparkassen-Kulturtage wird Harald Welzer sein Buch „Alles könnte anders sein“ vorstellen. Die Lesung findet am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr im Konferenzraum der Kreissparkasse Nordhausen statt. Welzer, Jahrgang 1958, war und ist Direktor verschiedener Forschungsinstitute, Professor für Sozialpsychologie, Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung ­Futurzwei. Im Buch macht er sich Gedanken, wie eine gute Zukunft aussehen könnte, skizziert Zukunftsbilder – etwa in den Bereichen Arbeit, Mobilität, Digitalisierung, Leben in der Stadt, Wirtschaft und Umgang mit Migration. Karten zu 15 Euro, Sparkassenkunden 10 Euro, gibt es in den Filialen der Kreissparkasse und im Buchhaus Rose in Nordhausen. (red)