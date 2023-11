Autorisierte Berater im Kyffhäuserkreis unterwegs

Wer skeptisch ist, ob es sich tatsächlich um einen autorisierten Kundenberater handelt, kann sich an eine eigens eingerichtete Hotline wenden. Auf den Ausweisen der Berater findet sich dazu eine Autorisierungsnummer.

Roßleben-Wiehe. Die Telekom will in mehreren Orten Glasfaser verlegen. Für Roßleben-Wiehe sind über 3000 Anschlüsse geplant.

Die Telekom möchte das Glasfasernetz in der Landgemeinde Roßleben-Wiehe für 3616 Haushalte ausbauen, heißt es in einer Information des Unternehmens. Auch in Artern und Bad Frankenhausen möchte sie den Einwohnern schnelles Internet bringen. Für den 21. November um 19 Uhr ist ein digitaler Infoabend geplant.

Wie es weiter vom Unternehmen heißt, sind autorisierte Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der Telekom in Artern und Umgebung unterwegs. Die Kundenberater sind am Outfit der Deutschen Telekom zu erkennen und weisen sich mit einem Lichtbildausweis und einem Autorisierungsschreiben aus. Wer skeptisch ist, kann sich an die Autorisierungs-Hotline der Deutschen Telekom unter 0800 82 66 347 wenden. sal