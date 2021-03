Etliche Polizisten sind in Sondershausen am Dienstag auf der Suche nach unbekannten Brandstiftern. (Symbolbild)

Autos und Mülltonnen in Sondershausen in Flammen - Feuerteufel gesucht

Seit 4 Uhr am Dienstagmorgen ist die Polizei in Sondershausen im Großeinsatz.

Nachdem in der Karnstraße zwei Mülltonnen in Flammen aufgegangen waren, brannten wenige Minuten später vier Autos im Stadtgebiet, teilweise komplett, ab. Gegen 6.40 Uhr meldete eine Zeugin in der Kurt-Hafermalz-Straße eine weitere Mülltonne, die noch glimmt. Derzeit sind die Brandorte für die Spurensicherung abgesperrt, so die Polizei.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Durch die starke Hitzeeinwirkung und die Flammen ist auch eine Fassade des Gebäudes des Landratsamtes beschädigt worden.

Wer in den Nachtstunden auffällige Personen im Stadtgebiet von Sondershausen, insbesondere in der Gegend um die Karnstraße, Planplatz, Am Schlosspark und Vor dem Jechator beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

