Zur Vorstellung der Nordthüringer Arbeitsmarktdaten hatten Nordthüringens Arbeitsagenturchef Karsten Froböse (Mitte) und IHK-Regionalservices-Leiter Christian Böduel (5. rechts) von am Donnerstag erstmals gemeinsam eingeladen. Empfangen wurden sie dazu bei Snop Automotive in Artern von Geschäftsführer Jürgen Batilla (links), der den Gästen im Eingangsbereich Einblick in die Produktpalette gewährte.