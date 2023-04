Kyffhäuserkreis. Weitläufige Umleitungen zwischen Greußen und Sondershausen.

Ab Montag ist die Bundesstraße 4 zwischen Westerengel und Greußen wegen Bauarbeiten gesperrt, wie die Straßenverkehrsbehörde des Kreises mitteilt. Der Verkehr in Richtung Sondershausen wird über Wasserthaleben, Großenehrich, Ebeleben bis an die B 4 bei Sondershausen geführt. In Richtung Erfurt geht es über Ebeleben auf die B 84 über Kirchheilingen bis Merxleben, dann über Bad Tennstedt zur B 4 in Straußfurt.