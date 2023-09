Bach, Bernstein und mehr: Jenaer Chor auf der Wasserburg Heldrungen

Der Otto-Schott-Chor Jena bei einem Auftritt im Achteckhaus in Sondershausen. Am 8. September sind die Sänger in Heldrungen zu erleben.

Heldrungen. Für den Otto-Schott-Chor sind die Auftritte im Kyffhäuserkreis Tradition. Das steht diesmal auf dem Programm.

Der Otto-Schott-Chor aus Jena lädt am Freitag, 8. September, um 19 Uhr in die Katakomben der Wasserburg Heldrungen ein.

Seit 25 Jahren gebe der Chor Konzerte in Heldrungen, sagt Dirigent Christian Herrmann. „Das ist eine lange Tradition und wir freuen uns darauf.“

Musikliebhaber erwartet ein abwechslungsreiches Konzertprogramm aus nationaler und internationaler Chormusik quer durch fünf Jahrhunderte. So werden neben bekannten Melodien von Johann Sebastian Bach und Leonard Bernstein auch Poparrangements wie „Human“ von Rag‘n‘Bone Man zu hören sein. Aber auch mit indonesischen und afrikanischen Klängen werden die rund 35 Sängerinnen und Sänger einen vielseitigen und kurzweiligen Abend gestalten.

Mit seinem abwechslungsreichen Repertoire und guten Klang bereichert der Jenaer Otto-Schott-Chor seit 25 Jahren die deutsche Chorlandschaft. Er nimmt regelmäßig an Wettbewerben teil. Zuletzt konnte er beim Deutschen Chorfest in Leipzig 2022 in der Kategorie „Zeitgenössische Musik“ überzeugen und wurde mit einem Sonderpreis für die „Beste Aufführung eines zeitgenössischen Werkes“ ausgezeichnet. Der Eintritt zum Konzert in Heldrungen ist frei.