Bad Frankenhäuser Abgeordnete kritisiert Krankenbeiträge

Die Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) hat die aktuelle Regelung der Krankenbeiträge als unsolidarisch kritisiert: „Die Beitragsbemessungsgrenze widerspricht dem Solidarprinzip in der Kranken- und Pflegeversicherung.“ Sie sorge dafür, dass diejenigen, die gut verdienen, nur auf einen Teil ihres Einkommens Beiträge zahlen.

Durch die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze würde insgesamt mehr Geld in die Krankenkassen fließen, und der Beitragssatz könnte insgesamt für alle gesenkt werden, so Steinkes Gegenvorschlag. Das würde gering und durchschnittlich Verdienende entlasten. Daher plädiert sie in einem Antrag für eine großzügige Anhebung und dann rasche Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze.