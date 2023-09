Bad Frankenhäuser Museum zeigt preisgekrönte Kurzfilme

Mit drei wechselnden Sonderausstellungen wartet das Panorama Museum Bad Frankenhausen neben dem Monumentalgemälde "Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" Werner Tübkes in diesem Jahr auf.

Bad Frankenhausen. Der Deutsche Kurzfilmpreis geht wieder auf Tournee und macht Halt im Panorama-Museum Bad Frankenhausen.

Der Deutsche Kurzfilmpreis kommt nach Bad Frankenhausen. Zur Museumsnacht im Panorama-Museum werden sechs ausgezeichnete Filme des aktuellen deutschen Kurzfilmpreis-Repertoires gezeigt.

Der Deutsche Kurzfilmpreis ist die wichtigste und höchstdotierte Auszeichnung für kurze Filme in Deutschland. Er wird seit 1956 an herausragende Kurzfilmproduktionen vergeben. Seit 1998 gehen die Nominierten und Preisträgerfilme jedes Jahr auf Tournee durch die deutschen Kinos. Am Samstag, den 7. Oktober, ab 19 Uhr werden die Filme zu sehen sein.

Gezeigt werden „Muss ja nicht sein, dass es heute ist“ von Sophia Groening, die Gold in der Kategorie Spielfilm bis zehn Minuten Laufzeit erhalten hat. Dazu kommt „Backflip“, ein Kurzfilm von Nikita Diakur – ausgezeichnet ebenfalls mit Gold in der Kategorie Animationsfilm. „Würdenbewahrerin“ von Sandro Rados und „Hundefreund“ von Maissa Lihedheb sowie „Mother Prays all Day Long“ von Hoda Taheri, die alle drei in der Kategorie Spielfilm nominiert waren. Auch der Film „Urban Solutions von Arne Hector, Vinícius Lopes, Luciana Mazeto, Minze Tummescheit gehörte zu den Nominierten in der Rubrik Experimentalfilm.