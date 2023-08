Bad Frankenhausen ab sofort ohne Post-Filiale

Die Postfiliale im Sportwarengeschäft Spowa in der Klosterstraße in Bad Frankenhausen ist ab sofort Geschichte.

Bad Frankenhausen. Die Deutsche Post sucht ab sofort einen neuen Partner für eine Filiale in der Kurstadt. Für Kundschaft bedeutet das vorerst, längere Wege in Kauf zu nehmen.

Kundschaft der Deutschen Post in Bad Frankenhausen muss ab sofort längere Wege in Kauf nehmen. „Wir haben der Gemeinde mitgeteilt, dass wir die Filiale in der Klosterstraße 2 aus wichtigem Grund mit Ablauf des 30. 8. 2023 leider kurzfristig schließen müssen“, teilte der Unternehmenssprecher Thüringen der DHL Group, Thomas Kutsch, am Mittwoch in Frankfurt/M. auf Nachfrage mit. Den Grund für den überraschenden Rückzug nannte Kutsch nicht, drückte aber sein Bedauern darüber aus. „Sonst haben wir da immer ein paar Wochen Vorlauf.“

Die Post will sich nun umgehend auf die Suche nach einem neuen Partner machen, der im Auftrag des Gelben Briefmarken und Postprodukte verkauft sowie Postsendungen ausreicht und entgegennimmt. „Um unseren Kundinnen und Kunden auch künftig den gewohnten Service bieten zu können, wollen wir in diesem Bereich wieder eine neue Filiale einrichten“, kündigt der Pressesprecher an. Die Vertriebsleitung Leipzig habe die Suche nach einem neuen Partner bereits aufgenommen.

Nicht nur Einheimische, auch Kurgäste betroffen

Am Mittwochvormittag wurde Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) von der Filialaufgabe in Kenntnis gesetzt und um Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Partner gebeten. Der zeigte sich wenig erfreut von der Kurzfristigkeit. „Eine Postfiliale ist ja nicht nur für die Einheimischen wichtig. Wir sind ja schließlich eine Kurstadt“, monierte er. Drei Monate habe der Dienstleister nun Zeit, einen neuen Filialpartner zu finden, ab dem vierten Monat müsse er dann eine Übergangsstelle öffnen, die aber ebenfalls nur von begrenzter Dauer sei, erläuterte er nach dem Gespräch mit einem Unternehmensvertreter.

Von einer raschen Lösung für das Problem geht der Bürgermeister nicht aus. Als Post-Partner brauche es entsprechende Laden- und Lagerfläche, außerdem geschulte Mitarbeiter, merkt er an.

Alternativen mit Packstation und Internet

Bis zur Eröffnung einer neuen Filiale werden Postkunden gebeten, die Filialen in Artern (Wasserstraße 1), Kelbra (Langestraße 15), An der Schmücke (Oldisleben, Alte Heldrungener Straße 12 und Heldrungen, Bahnhofstraße 33) aufzusuchen. „Außerdem steht der DHL-Paketshop im REWE in der Esperstedter Straße zur Verfügung“, so Kutsch und verweist darüber hinaus für Pakete auf Packstationen.

Auch die Postboten nehmen Sendungen mit, Frankierungen könnten online mittels Internetmarke erfolgen. Die Stadt habe zudem den Wunsch nach einer Poststation geäußert, an der Briefmarken gezogen und Sendungen eingeworfen werden können, berichtet der Bürgermeister: „Wir suchen jetzt nach einer Lösung.“