Bad Frankenhausen: Alle Generationen ansprechen

Bad Frankenhausen. Tourismus- und Eventmanagerin Vanessa Ernst aus Kindelbrück ist seit 1. August neue Citymanagerin in der Kurstadt

Bad Frankenhausens neue Citymanagerin Vanessa Ernst (26) aus Kindelbrück möchte die Menschen generationenübergreifend erreichen und die Traditionen bewahren. Thüringer Allgemeine sprach mit der gebürtigen Frankenhäuserin.

Seit 1. August sind Sie im Amt. Wo kommen Sie her?

Ich habe nach dem Abitur in Sömmerda Tourismus und Eventmanagement studiert und war nach dem Studium in Dresden Eventmanagerin auf Schloss Beichlingen. Corona wegen musste ich die Branche allerdings verlassen und habe dann in der Kundenbetreuung gearbeitet. Ich freue mich, dass ich nun wieder in meinem Metier arbeiten kann.

Wie gut kennen Sie die Kurstadt?

Thüringen ist ein großes Dorf. In einer Region sind einem die Orte ringsum nicht fremd. Als Kindelbrücker besucht man natürlich auch das Fliederfest und den Bauernmarkt im Nachbarkreis. Man ist ja auf dem Lande froh, wenn überhaupt was los ist. Und auch viele Schulausflüge führten uns über die Kreisgrenze. Kurz: Aus der Freizeit kenne ich die Region gut, beruflich lerne ich sie jetzt kennen.

Was bringen Sie mit in den neuen Job?

Ich hoffe natürlich erst mal ein bisschen frischen Wind. Ansonsten läuft das in Bad Frankenhausen alles schon sehr gut und ist wohl kaum noch besser zu machen. Ich bin für die Wahrung alter Traditionen. Alle Generationen ansprechen, wird mein Ziel sein.

Haben Sie Ihre Mitstreiter alle schon kennengelernt?

Im Rathaus schon. Vorletzte Woche hatte ich bei einem Betriebsjubiläum zusammen mit Bürgermeister und Kurdirektorin auch schon meinen ersten öffentlichen Auftritt. Nächste Woche steht die Runde bei den Händlern und Gewerbetreibenden an. Klar, könnte man das per Mail machen. Aber persönlich ist schöner.

Die ersten Tage waren ok?

Ja. Am Anfang hatte ich zwar Bammel, das alles allein zu schaffen, weil sich die Gelegenheit, noch an der Seite meiner Vorgängerin Angelina Schönstedt die neue Aufgabe übernehmen zu können, leider nicht ergab. Aber alle geben sich unglaublich viel Mühe, mir den Start zu erleichtern.

Auch schon mit dem Bürgerbus Bekanntschaft geschlossen?

Ich bin schon mitgefahren, damit ich die Route mal kennenlerne. Im Augenblick suchen wir noch weitere ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer, denn ein großer Pool hat viele Vorteile. Zum Beispiel ist es leichter, mal einen Ersatz zu finden, wenn jemand plötzlich krank wird. Viele Fahrer sind ja schon im Rentenalter. Es müssen ja auch nicht immer dieselben Fahrer fahren und es soll auch kein Vollzeitjob sein. Vielleicht kann man dann auch mal über einen Ausbau der Strecke nachdenken. Perspektivisch werde ich das Busfahrerteam sicher auch verstärken.