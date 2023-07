Bad Frankenhausen: Auf den Spuren von Müntzer

Dr. Ulrich Hahnemann und 60 Interessierte waren am Donnerstag auf den Spuren von Thomas Müntzer unterwegs in Bad Frankenhausen. Ein Stopp war am Schlachtberg

Bad Frankenhausen. Museumsleiter Ulrich Hahnemann erklärte unterhaltsam, wie sich 1525 Geschichte in Bad Frankenhausen ereignet hat.

Auf den Spuren von Thomas Müntzer wandelten am Donnerstag 60 Interessierte mit dem Leiter des Regionalmuseums, Ulrich Hahnemann, durch Bad Frankenhausen. Mit Geschichten und Geschichte unterhaltend führte er an Orte, die mit den Ereignissen um die große Bauernschlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525 eng verbunden sind, vom ehemaligen Kloster an der Unterkirche, den Wallgraben entlang zum ehemaligen Angertor in Höhe der Sparkasse über Barbarossagarten und Stadtpark zum Schlachtberg (Foto) und durch das Knopfmacherhölzchen wieder hinunter. Im Herbst wird die Tour noch mal wiederholt.