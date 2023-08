Bad Frankenhausen: Aus Schule wird Wohnhaus

Die Besucher, wie Peter Zimmer (links), am Tag der offenen Tür im ehemaligen Technikum in Bad Frankenhausen, das zu einem Wohnhaus umgebaut wurde, freuten sich an Details wie den sichtbaren Balken im Dachgeschoss des Südflügels.

Bad Frankenhausen. Ein Tag der offenen Tür im alten Technikum in Bad Frankenhausen zieht viele Besucher an.

Trubel herrschte am Freitag im ehemaligen Technikum am Kantor-Bischoff-Platz. Baufirma Kunze hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen und die Frankenhäuser kamen.

In zwei Jahren Bauzeit ist aus dem historischen Gebäude, in dem zuletzt die jüngeren Jahrgänge des Kyffhäuser-Gymnasiums (Haus II) gelernt hatten, ein Wohngebäude mit 14 Ein- bis Vierraumwohnungen geworden. 10 der 14 Wohnungen sind bereits vermietet, berichtete Bauherr Silvio Kunze, der sich am Freitag mehr als zufrieden über das sehr große Interesse zeigte.

Viele ehemalige Schüler und Lehrer liefen dann auch treppauf, treppab durch die beiden Flügel des Gebäudes, erinnerten sich an Klassenräume und Besonderheiten. Der Frankenhäuser Peter Zimmer, in den 1990er-Jahren selbst einmal Lehrer in diesem Haus, freute sich besonders über alte Details wie den erhaltenen Epitaph, der in einer der Erdgeschosswohnungen zu sehen ist, und eine kleine Säule, die an den ursprünglichen Bau des Klosters erinnert.

Begeistert war auch Bürgermeister Matthais Strejc (SPD) bei seinem Besuch. Dass man die beiden Schulgebäude vom Kreis nach dem Neubau des Gymnasiums zurückgenommen hatte und sich auf die Suche nach einem Investor gemacht hatte, sei die richtige Entscheidung gewesen, so Strejc.

Am 1. November sollen die ersten Mieter in ihre Wohnungen ziehen, von denen acht barrierefrei mit einem Fahrstuhl zu erreichen sein werden. Zwischen 30 und 110 Quadratmetern stehen den neuen Mietern zur Verfügung. Für rustikalen Charme sorgen sichtbare hölzerne Tragwerke, die als Stahl-/Holzkonstruktion erhalten blieben und an das Alter des Gebäudes erinnern sollen. „Wir haben natürlich versucht, das Alte noch zu zeigen. Darum haben wir überall im Haus Balken frei gelassen“, erklärt Kunze.