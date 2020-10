Bad Frankenhausen: Bädernacht mit Konzept

Am 7. November laden zahlreiche Thüringer Freizeitbäder zur inzwischen zehnten Thüringer Bädernacht ein – auch die Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen will dabei sein. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Bad Frankenhausen. Die Kyffhäuser-Therme in der Kurstadt möchte am 7. November zu einer besonderen Veranstaltung einladen.

Mit einem Hygiene- und Abstandskonzept soll am Samstag, 7. November, auch in der Kyffhäuser-Therme Bad Frankenhausen die zehnte Thüringer Bädernacht stattfinden. Von 18 bis 24 Uhr darf in der in Kerzenschein gehüllten Badelandschaft textilfrei gebadet und entspannt werden. Alles wird romantisch illuminiert. Im Außenbereich steigt eine Feuer- und Lichtshow. Die Frankenhäuser Sängerin Lizzy Pink begleitet den Abend mit musikalischen Tönen aus dem Saxophon. Ab sofort sind die Karten (25 Euro) im Vorverkauf in der Kyffhäuser-Therme erhältlich. Der reguläre Thermenbetrieb endet an diesem Tag um 17 Uhr aufgrund der Sonderveranstaltung.