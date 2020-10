Bad Frankenhausen: Baumschutzsatzung im Stadtrat abgelehnt

In der Stadtratssitzung am 24. September sollte der Stadtrat eine neue Baumschutzsatzung beschließen. In dieser sollte auch neu festgelegt werden, für welche Baumarten und ab welchem Baumumfang eine Baumfällung auf privatem Grund bei der Stadt genehmigt werden muss und wie hoch die Ersatzzahlung ist, wenn eine Ersatzpflanzung nicht möglich oder nicht gewollt ist.

Die Fraktionen von Pro Frankenhausen (ProF) und Gemeinsam für Bad Frankenhausen (GfBF) hatten allerdings bereits in den Ausschüssen im Vorfeld Bedenken an dem Entwurf der Baumschutzsatzung geäußert. Und so gab der Fraktionsvorsitzende von ProF, Andre Firme, in der Ratssitzung Stadtrat und Verwaltung zu bedenken, dass der neue Entwurf die Bürger stark benachteiligen würde.

Sowohl die Vielzahl der eingeschlossenen Baumarten, als auch die geplante drastische Erhöhung der Gebühren für eine Ersatzpflanzung auf 400 Euro sind so nicht akzeptabel. Die Mehrheit der Stadträte folgte dann den Bedenken der beiden Wählergemeinschaften und lehnte die Beschlussvorlage ab.

Die beiden Fraktionen unterbreiteten der Stadtverwaltung mittlerweile den Vorschlag, Obst- und Nadelgehölze des heimischen Gartens aus der Liste der zu schützenden Baumarten zu entfernen und die Höhe der Ersatzleistung auf 200 Euro zu begrenzen. „Nun wird sich zeigen, inwieweit die Stadtverwaltung auf diese bürgerfreundlicheren Vorschläge eingeht. Fest steht, dass sich die beiden Wählergruppen darüber einig sind, dass Gebührenerhöhungen für den Bürger kein Automatismus sein können. Das gilt für alle Satzungen der Stadt“, erklärt Steffen Kobrow (GfBF).

So sei es auch unabdingbar, allen Räten und sachkundigen Bürgern der einzelnen Ausschüsse die für eine kompetente Entscheidungsfindung erforderlichen Unterlagen zeitgerecht zukommen zu lassen und dann entsprechende Änderungsvorschläge auch zu verarbeiten oder mindestens zu Diskussion zu stellen, fordert Steffen Kobrow.

Eine Baumschutzsatzung kann generell von einer Stadt oder Gemeinde erlassen werden, um für private Grundstückseigentümer die Voraussetzungen festzuschreiben, unter denen sie Bäume auf ihrem Grundstück fällen dürfen. Viele Städte und Gemeinden im Kyffhäuserkreis haben eine Baumschutzsatzung, die regelmäßig angepasst werden muss.

Mit dem Schutz der Bäume soll vor allem das Bild und auch das gute Umweltklima in den Städten und Gemeinden bewahrt werden.