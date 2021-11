Bad Frankenhausen bietet Tests in Kindergärten an

Bad Frankenhausen. Freiwillige Coronatests sollen in den Kindertagesstätten der Kurstadt durchgeführt werden.

Bad Frankenhausen bietet ab kommender Woche freiwillige Corona-Tests zweimal wöchentlich in den fünf kommunalen Kindergärten an. „Wir halten den Vorschlag für sehr gut aufgrund des aktuellen hohen Infektionsgeschehens“, so Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).

„Die geschätzten zusätzlichen Ausgaben für die Tests bis zum Jahresende belaufen sich auf etwa 4000 Euro, wenn 50 Prozent der Kinder zweimal wöchentlich das Testangebot nutzen“, erklärt Strejc. Der Vorschlag stamme von der SPD-Fraktion. Tests in Kindergarten sind nicht vorgeschrieben.