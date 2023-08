Bad Frankenhausen: Bleibt der Versorgungskasten mitten auf dem Radweg?

Der neuer Radweg in Höhe Busbahnhof in Bad Frankenhausen zieht derzeit ungläubige Blicke auf sich.

Bad Frankenhausen. Frisch gebauter Radweg in der Esperstedter Straße in Bad Frankenhausen zieht derzeit ungläubige Blicke auf sich. Weshalb der Kasten mitten auf dem Weg steht.

Für Schnappatmung unter einigen Frankenhäusern sorgt derzeit ein Abschnitt des frisch gebauten Radweges in der Esperstedter Straße in Bad Frankenhausen: Mitten auf dem Weg steht, hübsch mit neuen roten Steinen umpflastert, der alte Versorgungskasten der Telekom.

Soll der etwa dort stehenbleiben? „Natürlich nicht“, reagiert Bauamtsleiterin Carola Müller-Niemann am Donnerstag auf Nachfrage. Der Kasten stehe schon immer an dieser Stelle, bislang allerdings nicht mitten auf dem Weg, sondern unauffällig im Randbereich. Der Telefonanbieter sei von der Baumaßnahme unterrichtet gewesen, es habe auch Absprachen gegeben.

„Da bis zu diesem Zeitpunkt die Umsetzung des Kastens durch die Telekom aber noch nicht erfolgt war, wäre die Alternative gewesen, den Bereich an dieser Stelle offen zu lassen, woraufhin wir für uns entschieden haben, den Weg erst mal zuzumachen“, schildert Müller-Niemann und findet die Variante immer noch besser als ein halbfertiges Werk. Als Hindernis will sie den alten Versorgungskasten nicht gelten lassen: Der Weg sei immerhin deutlich breiter als zuvor. Im Augenblick sehe es zwar etwas komisch aus, „bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme wird der Kasten aber an seinen neuen Platz stehen“.