Bad Frankenhausen bleibt vorerst weiter ohne Post

Seit September ist die Postfiliale in der Klosterstraße 2 in Bad Frankenhausen geschlossen.

Bad Frankenhausen. DHL-Group in Bad Frankenhausen weiter auf der Suche nach Filialpartner

Die Kurstadt Bad Frankenhausen bleibt nach Auskunft der DHL Group auch in den kommenden Wochen ohne Postfiliale. Das erklärte in Frankfurt/M. der Pressesprecher für Nordhessen – Osthessen - Thüringen, Thomas Kutsch, am Freitag.

„Es ist uns bislang leider nicht gelungen, einen neuen Partner zu finden. Nach wie vor sind wir auf der Suche nach einem neuen Filial-Partner im Einzelhandel“, reagierte der Post-Sprecher auf eine entsprechende TA-Nachfrage. „Standortsuche, Partner-Filialsuche, Kommune, Standort einer möglichen Interimsfiliale – wir haben in den vergangenen Wochen die unterschiedlichsten Gespräche geführt. Aber alle Bemühungen seit Ende der Partner-Filiale in der Klosterstraße 2 mit Ablauf des 30. August scheiterten“. In der Kurstadt verlaufe die Suche nach einem Filialpartner schwierig.

Das Problem sei dem Unternehmen bewusst, aber leider könne auch die Post nicht zaubern. „Ich kann mich bei unseren Kunden nur für die Unannehmlichkeiten entschuldigen“, so Kutsch.

Allerdings stellte er für das Frühjahr ein Ende des „postlosen“ Zustands in Aussicht. „Aktuell stehen wir in aussichtsreichen Verhandlungen“, verriet der Unternehmenssprecher, ohne jedoch ins Detail zu gehen. kf