Bad Frankenhausen dreht auf

Kultursommer-Besucher haben in Bad Frankenhausen die Qual der Wahl: Konzerte, Tanz, Disco und Theater und zahlreiche Veranstaltungsorte.

Bad Frankenhausen. Vorverkaufsstart für den Kultursommer 2023 vom 6. bis 9. Juli in zahlreichen Locations der Innenstadt

In Bad Frankenhausen ist der Vorverkauf für den Kultursommer 2023 angelaufen. Unter dem Motto „Kultursommer 2023” ist vom 6. bis 9. Juli eine Kulturrallye durch die Stadt Bad Frankenhausen angekündigt.

Start ist am Donnerstagabend um 19 Uhr auf dem Schlossplatz mit der Partyband Ortsfunk, zehn Minuten früher erfolgt die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister. Am Freitag heißt es auf dem Schlossplatz dann von 17 bis 20 Uhr wieder „Rock in die Ferien“, ab 20 Uhr „Bad Frankenhausen Tanzt“ mit KomaCasper, Blvck Crowz, Fux & Hase, Jay#Paul, Rob.Bee, Putti 0815.

Das ganze Wochenende gibt es in der Innenstadt Konzerte, Disko, Tanz und musikalische Aufführungen von Schlager bis Housemusik, Theater, Kindertheater und einen Trödelmarkt. Beteiligte Locations sind neben dem Schloss- und dem Marktplatz/Kräme auch die „Alte Hämmelei“, das Restaurant „Schwan“, das Restaurant „Zur Quelle“, die Alte Kräuterei, Unterkirche, Kurpark und Quellgrund. Auch das Panorama-Museum beteiligt sich und bietet am Donnerstag und Freitag Führungen durch das Monumentalgemälde an.

Die Stadt rechnet wieder mit zahlreichen Besuchern und geht von 2500 verkauften Tickets aus. Statt Eintrittskarten gibt es diesmal blaue Bändchen, die bei knapp einem Dutzend Händlern und Gewerbetreibenden der Innenstadt zu haben sind. „Der Preis für das gesamte Wochenende ist bei 10 Euro geblieben“, berichtet Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).

Die Kurstadt lässt sich das beliebte Sommerspektakel zum Ferienbeginn einiges kosten: Rund 70.000 Euro sind dafür veranschlagt. 25.000 Euro davon kommen aus der Kulturförderung der Staatskanzlei, 20.000 Euro übernimmt die Stadt. Wer online bucht, kann sich natürlich ebenfalls ein blaues Bändchen holen, um nicht überall mit seinem ausgedruckten Papiernachweis hantieren zu müssen.