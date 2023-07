Bad Frankenhausen: Führung durch die Sonderausstellung “Aufbruch bis zum Ende...“

An diesem Samstag lädt das Regionalmuseum Bad Frankenhausen zu einer Führung durch die Sonderausstellung zum Thema 500 Jahre Bauernkrieg ein.

Bad Frankenhausen. Besonderes Angebot des Regionalmuseums Bad Frankenhausen: 22 Lebensgeschichten aus dem 16. Jahrhundert und 500 Jahre Bauernschlacht.

Das Regionalmuseum Bad Frankenhausen bietet am Samstag, 5. August, eine Führung durch die Sonderschau „Aufbruch bis zum Ende...“ an.

Die Tafelausstellung entstand in Kooperation der Arbeitsgemeinschaft deutscher Bauernkriegsmuseen und zeigt 22 Lebensgeschichten, die ein Abbild der Verhältnisse in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts geben. Ergänzt wird die Sonderausstellung von einem umfangreichen zweiten Ausstellungsteil „500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen – ein Ereignis prägt Stadt und Region“ in den Kreuzgewölben des Museums.

Treffpunkt für die Führung ist im Eingangsfoyer. Die Führung beginnt um 14 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.