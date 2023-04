Bad Frankenhausen: Führungen durchs Museum

Katja Christmann (links) und Susanne Randhage freuen sich im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen auf Besucher.

Bad Frankenhausen. Wer nach den Öffnungszeiten einen Blick in die Ausstellungen werfen möchte, hat dazu Gelegenheit.

Durch die Ausstellungen des Regionalmuseums Bad Frankenhausen gibt es am Mittwoch, dem 5. April, eine abendliche Führung. Außerhalb der Öffnungszeiten kann man die Ausstellungen in Ruhe anschauen und den Ausführungen der Museumsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen folgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums. Die Führung beginnt den Angaben zufolge um 19 Uhr.

In den Osterferien sei dies bestimmt auch eine gute Idee für die Ferienkinder. Eine Führung durch Schloss und Museum einschließlich Schlosskeller gibt es laut Mitteilung am Karfreitag, dem 7. April, um 10 Uhr. Man sollte für die Führungen zirka eineinhalb Stunden einplanen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Treffpunkt ist das Eingangsfoyer im Schloss.