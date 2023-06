Bad Frankenhausen: Japanisches Drama im Stuki

Hidetoshi Nishijima and Toko Miura im Film „Drive my Car“.

Bad Frankenhausen. „Drive my Car“ aus Japan wird im Studiokino in Bad Frankenhausen gezeigt.

Das japanische Drama „Drive My Car“ wird als nächstes im Studiokino 76 im Panorama-Museum aufgeführt. Der Streifen, der auf international Festivals gefeiert wurde, wird anders als üblich dieses Mal im japanischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt, kündigt das Panorama-Museum an. Gezeigt wird „Drive my Car“ aus dem Jahr 2021 am Freitag, 9. Juni, 20 Uhr.

Ein japanischer Theaterregisseur, der auch zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod seiner Frau innerlich erstarrt ist, soll in einem Theater in Hiroshima das Tschechow-Stück „Onkel Wanja“ inszenieren. Mit der Hauptrolle betraut er ausgerechnet einen Schauspieler, den er verdächtigt, ein ehemaliger Liebhaber seiner Frau gewesen zu sein. Das kunstvoll komponierte und filigran inszenierte Drama kreist um die heilende Kraft von Kunst und Sprachen. Diese kann auch helfen mächtige Kommunikationsbarrieren, etwa soziale Klassen, Nationalität, Behinderung, Schuld und Traumata, zu überwinden. Sehenswert ab 16 Jahren.

In Cannes gewann der Film beim Filmfestival 2021 den Preis für das beste Drehbuch. Außerdem erhielt er 2022 vier Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Bester fremdsprachiger Film, Bestes adaptiertes Drehbuch) und gewann den Academy Award für den Besten Internationalen Film.