Bad Frankenhausen: Kinderkurse im Panorama-Museum starten neu

Bad Frankenhausen. In zwei Gruppen lernen Kinder und Jugendliche in Bad Frankenhausen, ihre Phantasie mit Farbe und Pinsel auszudrücken.

Mit Porträt- und Figurenstudien sowie kleineren Übungen, ihre vertraute Umwelt in Bildern festzuhalten, beschäftigen sich Nachwuchskünstler im neuen Kindermalkurs im Panorama-Museum in Bad Frankenhausen. Dieser startet am Montag, 21. August, 15.30 Uhr für Kinder im Grundschulalter in der Museumspädagogik des Panorama-Museums. Ein zweiter Kurs für die größeren Kinder folgt einen Tag später – also am Dienstag, dem 22. August – zur gleichen Zeit und an gleicher Stelle.

Beide Kurse freuen sich über neue Mitstreiter, es sind noch Plätze frei, wie Museumspädagoge Fred Böhme mitteilt. Der Kurs für die Jüngsten sei so ausgelegt, dass die Kinder mit schnell erkennbaren Resultaten zum Zeichnen und Malen motiviert würden. Es soll konventionell aber dafür ergebnisorientiert gezeichnet und gemalt werden.

Porträtbüsten sollen Farbe bekommen

Völlig anders sei das bei den Größeren. Sie werden die im vorhergehenden Kurs geschaffenen Porträtbüsten fantasievoll bemalen. Neueinsteiger werden mit Acrylfarben malen. Über die Art der Motive wird sich vorab ausgetauscht. Benötigt werden ein kleiner Satz Acrylfarben, Borstenpinsel, Mallappen und eine Leinwand im Format 40 mal 50 Zentimeter. Auf angemessene Kleidung sollten die Eltern achten, denn Acrylfarbe in Kleidung hätte die Unart, jedem Waschgang tapfer zu widerstehen, so Böhme

Die Kurse finden montags oder dienstags zwischen 15.30 und 17 Uhr (außer an Feiertagen und während der Ferien) statt und werden von Fred Böhme betreut. Anmeldungen sind unter Telefon: 034671 / 61923 oder E-Mail fred.boehme@panorama-museum.de möglich. Die Teilnehmergebühr beträgt 25 Euro je Halbjahr.