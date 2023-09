Bad Frankenhausen: Königsschießen am Samstag

Bad Frankenhausen. Der Frankenhäuser Schützenverein heißt zum Vereinskönigsschießen willkommen.

Der Frankenhäuser Schützenverein von 1697 führt am kommenden Samstag, dem 30. September, sein traditionelles Vereinskönigsschießen durch. Laut Mario Rotter vom Vereinsvorstand findet die Veranstaltung auf dem Schießstand in der Blutrinne 4 in Bad Frankenhausen statt. Beginn ist 10 Uhr. Alle Vereinsmitglieder sind mit ihren Familien herzlich eingeladen, heißt es. Schon zum Weltkindertag hatte der Verein zum Tag der offenen Tür geladen.