Bad Frankenhausen: Kurstadt-Schule ist wieder über die Stiftstraße erreichbar

Bad Frankenhausen. Rechtzeitig zum Schulstart: Am Freitag wurde die neue Fußgängerbrücke über den Solgraben in Bad Frankenhausen freigegeben.

Rechtzeitig zum Schulbeginn am Montag ist die Kurstadt-Grundschule in Bad Frankenhausen wieder direkt über die Stiftstraße erreichbar. Am Freitag gab Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) im Beisein von Schulleiterin Angela Schröter, Vertreterinnen des Bauamtes sowie der am Bau beteiligten Firmen die erneuerte Fußgängerbrücke über den Solgraben frei.

Die Querung aus Aluminium ersetzt die alte Holzkonstruktion, die Teil des Schulweges vieler Grundschüler war und an der immer wieder Erhaltungsmaßnahmen anfielen. „Anfangs hatten wir über eine Reparatur nachgedacht, uns dann aber für den Neubau aus Aluminium entschieden“, zeigte sich der Bürgermeister sichtlich zufrieden mit dem Resultat „in einer Bauweise, die praktisch keinerlei Unterhaltungskosten erzeugt“. Zudem sei die neue Brücke barrierefrei, betonte er und dankte allen am Bau Beteiligten für den reibungslosen Ablauf sowie dem Stadtrat für die Bewilligung der finanziellen Mittel.

100.000 Euro kostete die Neukonstruktion. „Das Besondere daran ist, dass die alten Fundamente erhalten und trotzdem die Lauflinie der Brücke optimiert werden konnte“, erklärte der Bürgermeister den ausgebügelten Knick infolge geschickter Baueingriffe. „Eine neue Gründung hätte mindestens 50.000 Euro gekostet, da tragfähiger Baugrund erst in vier Metern Tiefe ansteht.“ Eine weitere Besonderheit ist eine behindertengerechte Rampe, die als Zuwegung zur Schule genutzt werden kann.

Freude auch bei Schulleiterin Angela Schröter. „Die Brücke stellt eine erhebliche Erleichterung in der Beweglichkeit für Schüler und Eltern dar“, sagte sie und sprach sogar von einem „Juwel“, das entstanden sei.

Fünf Monate dauerten die Bauarbeiten. Was besonders für die Grundschüler aus dem Kinderheim der Diakonie auf der anderen Grabenseite einen großen Umweg bedeutete. Aus diesem Grund bedankte sich Karina Krausholz von der Diakonie ebenfalls bei Stadt und Bauleuten.