Bad Frankenhausen. Zum Bürgerdialog wird Bodo Ramelow im Kyffhäuserkreis erwartet.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird am Donnerstag, 31. August, in Bad Frankenhausen erwartet. Nach einem Besuch in der neuen Mehrzweckhalle in Artern will der Politiker um 18 Uhr im Regionalmuseum mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. In der Veranstaltungsreihe „Der Ministerpräsident im Dialog“ können Sie ihre Anliegen, Anregungen und Fragen direkt an den Ministerpräsidenten stellen.