Bad Frankenhausen: Mit dem Studienrat zum Botanischen Garten

Bad Frankenhausen. Einen Freiluft-Vortrag bieten Heimatverein und das Regionalmuseum Bad Frankenhausen Ende Juni.

Traditionell führt der letzte Vortragsabend des Regionalmuseums vor der Sommerpause ins Freie. In diesem Jahr können die Gäste den Spuren von Studienrat Franz Heidelck folgen, der als ehrenamtlicher Museumsleiter von 1922 bis 1937, Lehrer am hiesigen Gymnasium und Naturschützer prägenden Einfluss bei der Errichtung des Frankenhäuser Museums sowie des Botanischen Gartens hatte.

290 Millionen Jahre alter Baumstamm im Schlosspark

Der abendliche Stadtrundgang am Dienstag, 20. Juni, beginnt um 19 Uhr und befasst sich mit „Werden und Wachsen des Botanischen Gartens – Auf den Spuren von Studienrat Franz Heidelck“. In die Rollen von Franz Heidelck und Landrat August Reinbrecht, der diese Initiativen stets unterstützte, schlüpfen Wolfgang Sauerbier (Naturparkbotschafter) und Dr. Ulrich Hahnemann (Museumsleiter und Stadtarchivar). Der Rundgang beginnt am Schloss, in dem im Jahr 1920 das Frankenhäuser Heimatmuseum seinen Anfang nahm. Im Schlosspark finden wir einen 290 Millionen Jahre alten Baumstamm, zwei 350-jährige Eiben und andere Raritäten, die vom einstigen historischen Schlosspark zeugen. Über den Untergelgen führt der Weg über die Nappe zum Anger, vorbei an Orten, die heute im Bewusstsein nicht mehr allgegenwärtig sind, jedoch in der Stadtgeschichte einst eine wichtige Rolle spielten.

Ziel des Stadtrundganges wird der Botanische Garten sein. Als ehemaliger Friedhof kann er Geschichten berühmter Frankenhäuser Bürger erzählen, deren Gräber vereinzelt noch hier zu finden sind. Zu diesem Stadtrundgang laden ein das Regionalmuseum und der Heimat- und Museumsverein Bad Frankenhausen.