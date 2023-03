Bad Frankenhausen: Museum lädt zum Tag der Druckkunst

Bad Frankenhausen. Am 15. März präsentiert das Panorama-Museum verschiedene Techniken und Werkzeuge.

Am Mittwoch, 15. März, findet im Panorama-Museum Bad Frankenhausen eine Sonderveranstaltung anlässlich des Tages der Druckkunst statt. Seit dem Jahr 2018, als die traditionellen Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen worden seien, findet immer am 15. März der Tag der Druckkunst statt. Laut Mitteilung können Künstler in ihren Ateliers, kommerziellen Druckwerkstätten oder auch Museen ihre Druckgrafiken oder auch speziellen druckgrafischen Verfahren vorstellen.

Das Panorama-Museum lädt zwischen 15 und 17 Uhr in die museumspädagogische Werkstatt ein, in der verschiedene Techniken und Werkzeuge vorgestellt werden sollen. Mitstreiter aus dem Kurs „Bildnerisches Gestalten“ demonstrieren laut Mitteilung, wie man eine Kaltnadelradierung druckt. Eine kleine Präsentation im Durchgang zur Museumspädagogik zeige verschiedene Druckgrafiken aus der Sammlung des Museums, die das Ergebnis der verschiedenen Drucktechniken seien und die technischen Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens veranschaulichten. Außerdem bestehe die Möglichkeit, eine kleine Kaltnadelradierung auszuführen und selbst zu drucken. Der Eintritt ist frei.