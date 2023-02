Bad Frankenhausen: Neue Ausstellung im Panorama Museum

Bad Frankenhausen. Neue Sonderschau im Panorama Museum widmet sich einer Künstlerin der Leipziger Schule, Alexandra Müller-Jontschewa.

Zum 75. Geburtstag der Malerin Alexandra Müller-Jontschewa zeigt das Panorama Museum eine große Retrospektive ihres Schaffens mit etwa 100 Werken vom Beginn ihres künstlerischen Weges um 1973 bis in das Jahr 2022, darunter knapp 70 Gemälde und 30 Zeichnungen, die in kostbaren, figuren- und detailreichen Kompositionen Mythos, Sagenwelt und Geschichte eindrucksvoll zur Synthese bringen.

„Gefährdetes Paradies“ ist die neue Sonderausstellung überschrieben, die vom 4. März bis 18. Juni im Panorama Museum zu sehen sein wird. Alexandra Müller-Jontschewa ist eine führende Repräsentantin der „Leipziger Schule“, jener Strömung der Malerei im mitteldeutschen Raum, die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts im Umfeld der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst entstanden ist, doch rasch darüber hinauswuchs und das Kunstgeschehen dominieren sollte.

Die Künstlerin hat ihren höchsten, vorzüglichsten Ausdruck in einem altmeisterlichen Manierismus gefunden, der kunsthistorisch von bleibender Bedeutung ist.

Scharfsichtige Analyse drängender Fragen

Alexandra Müller-Jontschewa wurde 1948 in Sofia in Bulgarien geboren. Von 1967 bis 1972 hatte sie an der Hochschule Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, um danach als Künstlerin freischaffend tätig zu sein, erst in Leipzig, ab 1979 in Thüringen, seit 2010 in Weida.

Das Schaffen von Alexandra Müller-Jontschewa ist tief verwurzelt in der Kunst-, Kultur- und Geistesgeschichte Alteuropas, mit Brückenschlägen bis in den Orient. Souverän zitiert und paraphrasiert sie tradierte Motive und Ikonografien, entwirft neue Sinnbilder und Metaphern, spielt mit Widersprüchen und Verwandlungen, sucht Zusammenhänge und erfindet eine altmeisterlich geschulte, doch überaus zeitaktuelle figuratività, die auch vor kritischen Sujets nicht zurückschreckt, die zeitlos gültig ist und damit zugleich eine scharfsichtige Analyse der wirklich drängenden Fragen von Selbst- und Weltbefund ihrer Zeit leistet.

„Als Quellen dienen der Malerin uralte Göttergeschichten, Fabeln, mittelalterliche Legenden, Aspekte aus Alchemie und Mystik, Mirakelbücher und Märchen“, notierte der Maler Gerd Lindner.

Um den Bilderzählungen das nötige Maß an Gültigkeit zu verleihen, stütze sie sich programmatisch wie einst der Maler Werner Tübke auf Beispiele aus der Historie, den Mythen der Antike von den Kelten bis zu den alten Griechen, vor allem aber auf Zeugnisse der Kunstgeschichte.

Gerd Lindner führt aus: „Solches bildnerische Vorgehen ermöglicht eine weitgespannte, produktive Deutungsoffenheit, eine Mehrsinnigkeit, die der Analyse und Interpretation bedarf, eines mehrschichtigen Betrachtens, das dank der Motivik und Bildsprache dieser Kunst, die jede allzu große Eindeutigkeit meidet, außerordentlichen Genuss verspricht und fortlaufend überraschende Erkenntnis verheißt.“

Sonderausstellung „Gefährdetes Paradies“ vom 4. März bis 18. Juni im Panorama Museum Bad Frankenhausen. Vernissage am Samstag, 4. März, um 16 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin Alexandra Müller-Jontschewa