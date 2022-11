Bad Frankenhausen: Neue Filme im Stuki

Bad Frankenhausen. Im Rahmen der Schulkinowoche wird das Panorama Museum auch einen Film am Abend zeigen.

An der diesjährigen Schulkinowoche in Thüringen beteiligt sich auch das Studiokino 76 im Panorama-Museum Bad Frankenhausen und wird zwei Filme in seinem Abendprogramm einem interessierten Publikum vorstellen, kündigt Fred Böhme vom an. Am Freitag, 18. November, 20 Uhr, wird der südafrikanischen Jugendfilm „Erdmännchen und Mondrakete“ gezeigt. Eine Woche, am Freitag, den 25. November, später ist der Ken-Loach-Streifen „Sorry we missed you“ zu sehen.

Bei „Erdmännchen und Mondrakete“ aus dem Jahr 2017 hat Hanneke Schutte sowohl das Buch geschrieben als auch Regie geführt. Der Film handelt von einem 13-jährigen Mädchen aus Südafrika, das nach dem Tod seines Vaters vorübergehend zu Großeltern aufs Land zieht. Dort lernt die ängstliche, sich selbst als verflucht fühlende Jugendliche einen lebensfrohen, scheinbar furchtlosen Jungen kennen, der mit einer selbst gebauten Rakete zu einer Reise ins All aufbrechen will. Der stimmungsvoll inszenierte Jugendfilm erzählt sensibel von der Überwindung existenzieller Ängste, vom Tod und dem Abschiednehmen. Ernsthaft und altersgerecht gelingt es dem Film, auch schwierige Themen aufzugreifen und am Ende dennoch Mut zu machen, heißt es in der Ankündigung.