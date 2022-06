Bad Frankenhausen: Offene Türen bei der Bundeswehr

Die Kyffhäuser Kaserne in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen. Die Kyffhäuser-Kaserne bietet Einblicke in die Arbeitswelt der Soldatinnen und Soldaten am 2. Juli.

Nach der coronabedingten Pause bietet die Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen am Samstag, den 2. Juli, wieder einen Tag der offenen Tür an.

Von 9 bis 17 Uhr können die Besucher einen Einblick in die Arbeitswelt der Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 393 und des Versorgungsbataillons 131 und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kyffhäuser-Kaserne erhalten.

Es gibt eine Live-Vorführung der Panzertruppen, eine Waffen- und Geräteschau, eine „Blaulicht-Meile“ und die Logistiktruppen des Heeres stellen sich vor. Zudem werden Fußballer der „Kyffhäuser-Kaserne“ gegen eine Mannschaft der „Stadt Bad Frankenhausen“ spielen. Ein kostenfreier Shuttle-Service ist eingerichtet worden.