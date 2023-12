Bad Frankenhausen: Post eröffnet mobile Filiale

Viele Jahre gab es in der Klosterstraße 2 in Bad Frankenhausen eine Anlaufstelle für Postkunden. Diese Möglichkeit existiert seit September 2023 nicht mehr.

Bad Frankenhausen Nach vier Monaten Post-Notstand bietet der Brief- und Paketdienstleister ab 2. Januar auf dem Markt eine Übergangslösung an

Gute Kunde für Postkunden in Bad Frankenhausen: Nach vier Monaten ohne Postfiliale sollen im neuen Jahr in Bad Frankenhausen wieder Post-Dienstleistungen angeboten werden. Das teilte der Regionalbeauftragte für Thüringen, Sachsen und Oberfranken der Deutschen Post, Vincent Ackermann, am Dienstag mit. Zunächst allerdings in einer mobilen Übergangsfiliale.

„Zur Sicherstellung der postalischen Dienstleistungen in Bad Frankenhausen hat die Deutsche Post kurzfristig und in enger Kooperation Bürgermeister Mattias Strejc eine Übergangslösung bis zur Einrichtung einer neuen Post-Partnerfiliale gefunden: Ab dem 2. Januar 2024 werden vor dem Rathaus der Stadt Markt 1 klassische Postdienstleistungen angeboten, und zwar durch eine mobile Vertreterin der Deutschen Post“, kündigt der Post-Sprecher an.

Geöffnet hat die mobile Übergangsfiliale zunächst dienstags von 15 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. Als Grund für die zunächst kurzen Öffnungszeiten werden winterliche Temperaturen ins Feld geführt.

„Zudem steht in Bad Frankenhausen weiterhin der Paketshop bei Rewe in der Esperstedter Straße 32 sowie und die dortige Packstation zur Verfügung. Auch die Packstation am Busbahnhof (Esperstedter Straße 2a) bietet Paketservices rund um die Uhr an. Viele Services und Dienstleistungen, wie der Kauf von Paket- und Briefmarken, können zudem in der Smartphone-App ‚Post & DHL‘ erledigt werden. So sind zum Freimachen und Versenden von Standardbriefen nur noch ein Smartphone und ein Kugelschreiber nötig“, so Ackermann.

In der Kurstadt herrscht Post-Notstand, nachdem die Partnerfiliale zum 1. September den Vertrag mit der Post gekündigt hatte. Suchen der Post nach einem neuen Partner blieben seither erfolglos.