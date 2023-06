Bad Frankenhausen: Puppentheater zum Kultursommer

Bad Frankenhausen. Im Rahmen des Frankenhäuser Kultursommers gibt es am 8. Juli zwei Puppenvorführungen.

Im Rahmen des Kultursommers 2023 werden am Samstag, dem 8. Juli, in Bad Frankenhausen zwei Puppentheaterstücke aufgeführt, teilt Heike Kern mit. Eröffnung ist 14.30 Uhr in der ehemaligen Fleischerei, die zum Veranstaltungsraum „Kräuterei“ umgebaut wurde. Gestartet wird mit dem Puppenspiel „Schneeweißchen und Rosenrot“. Mit Kultursommerbändchen der Eltern gibt es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene Rabatt beim Eintritt. Die Voranmeldung wird empfohlen, da die Plätze begrenzt sind, E-Mail: heike@krautundyoga.de. Erwachsene können ab 19 Uhr die Abendvorstellung des alten und modernen Krimis „Antigone“, der von dem Bruderkrieg um Macht in Griechenland erzählt, besuchen. Alles wird vorgeführt vom Ateliertheater in Erfurt.