Bad Frankenhausen: Schützen erleben Aufschwung im Verein

Ehrungen gab es am Rande der Jahreshauptversammlung der Frankenhäuser Schützen. Im Bild zu sehen sind von links: Volker Schuster, Mario Rotter, Petra Ball, Rolf Rose, Fritz Zörkler, Dieter Clauberg und Frank Becker.

Bad Frankenhausen. Trotz Mitgliederschwundes fällt Resümee positiv aus. Die Nachwuchsgewinnung rückt in den Fokus.

Einen Aufschwung im Vereinsleben können die Frankenhäuser Schützen verbuchen. Zur Mitglieder- und Jahreshauptversammlung des Schützenvereins 1697 am Wochenende präsentierte der Vereinsvorstand seinen Rechenschaftsbericht: Demnach verspürt der Verein nach der Corona-Pandemie nun wieder ein aktiveres Miteinander.

Allerdings musste der Vorstand einen Rückgang an Mitgliedern verzeichnen, informiert der Vorsitzende Mario Rotter. Aber zur Versammlung habe man es sich nicht nehmen lassen, besonders aktive Mitglieder zu ehren. „Sie haben sich mit ihrer Zeit, Arbeitskraft und materiellen Unterstützung für die Belange des Vereins eingebracht und dadurch die Arbeit des Vorstandes erleichtert“, fand Rotter lobende Worte.

Jetzt gelte es, wieder in die Normalität zurückzukehren und regelmäßig an Wettkämpfen teilzunehmen. Als Herausforderungen für die kommenden Jahre wertete der Vereinsvorstand die bevorstehenden umfangreichen Sanierungen beziehungsweise Instandsetzungen an Gebäuden und Infrastruktur. Das bringe auch eine enorme finanzielle Herausforderung mit sich.

„Ein weiterer Schwerpunkt ist und bleibt die Nachwuchsgewinnung im Kinder- und Jugendbereich sowie der Zuwachs von Mitgliedern“, so der Vereinsvorsitzende Mario Rotter. Deshalb bieten die Schützen das Lichtschießen mit Luftdruckwaffen für Kinder im Alter ab zehn oder zwölf Jahren an. Wer Interesse am Schießsport habe, könne sich zum Vereinstag jeden Dienstag ab 18 Uhr auf dem Schießstand oder online auf der Internetseite des Vereins informieren.

Ein besonderer Höhepunkt war dann im Anschluss an die Mitgliederversammlung das Corona-Pokalschießen. „Dieser Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um nach der überstandenen Pandemie frischen Wind ins Vereinsleben zu bringen“, so der Vereinsvorsitzende. Sieger wurde nach hartem Wettkampf in einem K.o.-System Jürgen Bauer.