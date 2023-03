Bad Frankenhausen: Sinfonische Klänge und romantische Melodien

Das Landeszupforchester Thüringen unter Leitung von Daniela Heise gastiert mit seinem aktuellen Programm am 12. März um 15 Uhr im Regionalmuseum Bad Frankenhausen.

Das Landeszupforchester Thüringen gastiert am Sonntag, 12. März, zum ersten Mal im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen. Die Mitglieder des 1993 gegründeten Orchesters kommen aus allen Teilen Thüringens. Zu den etwa 30 Musikern gehören begeisterte Laien ebenso wie engagierte Musikschullehrer. Die Formation wird seit dem Jahr 2006 von der Nordhäuser Gitarristin und Dirigentin Daniela Heise geleitet. Seine hervorragende Qualität konnte das Landeszupforchester schon bei zahlreichen Wettbewerben, Konzerten und Auslandsgastspielen unter Beweis stellen, heißt es in der Ankündigung.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr, und neben sinfonischen Klängen, romantischen Mandolinenmelodien und schwungvollen Tänzen werden interessante Originalkompositionen für Zupforchester erklingen. Die Sinfonie Nr.19 „La Veneziana“ von Antonio Salieri ist eine Perle der italienischen Barockmusik. „Die zertanzten Schuhe“ von Jürg Kindle ist die musikalische Umsetzung des gleichnamigen Märchens. „Daintree“ von Richard Charlton beschreibt die Schönheit eines australischen Nationalparks. Diese und andere Titel werden durch ihre Vielseitigkeit das Konzert zu einem Hörerlebnis für Jung und Alt machen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, um eine Spende wird gebeten. Einlass ist ab 14.30 Uhr.