Bad Frankenhausen: Sonderschau mit Bildern von Eberhard Lenk

Der Maler Eberhard Lenk in seinem Atelier in Hohen Neuendorf 2012.

Bad Frankenhausen. Werner Tübkes letzter Helfer Eberhard Lenk stellt im Regionalmuseum Bad Frankenhausen aus.

Mit der Sonderausstellung „Sinnbilder Eberhard Lenk – Maler und Graphiker“ präsentiert sich Eberhard Lenk, der an der Seite von Werner Tübke mehrere Jahre am Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ malte, zum ersten Mal im Regionalmuseum Bad Frankenhausen. Eröffnet wird die Ausstellung am am Samstag, 30. September, um 15 Uhr.

Eberhard Lenk, in Sachsen geboren, verbindet einiges mit Bad Frankenhausen. Nachdem alle anderen ihre Mitarbeit beendet hatten, war er bis zur Vollendung des Monumentalbildes der einzig verbliebene Mitmaler. In einem Zeitungsinterview sagte Frau Tübke-Schellenberg über Eberhard Lenk: „Er war Tübkes bester Mann“.

Dem klassischen Malstil treu geblieben

In seiner Zeit in Bad Frankenhausen lernte er auch seine Ehefrau kennen. Beide leben heute in Hohen Neuendorf nahe Berlin.

Seine künstlerisch anspruchsvolle und langjährige Mitarbeit am Monumentalbild prägte in einem nicht geringen Umfang seine nachfolgenden Werke. Ein Jahr nach der Fertigstellung des Bildes erhielt er im Jahr 1988 den ‚Kunstpreis der DDR‘

Er ist dem klassischen Malstil treu geblieben. Einen hohen Anteil nehmen die Zeichnung und die Lithografie ein. Seine Tafelbilder sind durch einen „magischen Realismus“ gekennzeichnet, einer in den 1920er Jahren entstandenen künstlerischen Strömung, bei der Wirklichkeit und magische Realität verschmelzen. Ebenso spielen jedoch auch das Porträt und das Stillleben eine herausgehobene Rolle in seinem derzeitigen Schaffen.

Die Ausstellung läuft bis 3. Dezember