Bad Frankenhausen: Straßensperrung für Bundeswehrmarsch

Bad Frankenhausen. Kurzzeitige Sperrungen der B85 und L 1172 wird es am 23. August in Bad Frankenhausen geben.

Aufgrund eines Marsches von Bundeswehrsoldaten zum Kyffhäuser-Denkmal kommt es am Mittwoch, 23. August, zu kurzzeitigen Vollsperrungen. Gegen 6 Uhr müssen sich Fahrzeugführer auf die Sperrung der B85 im Bereich der Kaserneneinfahrt einstellen. Die L 1172 werde dann im Bereich Zuwegung Thomas-Müntzer-Siedlung gegen 6.20 Uhr gesperrt, heißt es in der Ankündigung. Am Nachmittag kann es auf dem Rückmarsch nochmals zu kürzeren Sperrungen kommen.