Bad Frankenhausen: Tanzen und flanieren wie vor 100 Jahren zum Kurkonzert

Bad Frankenhausen. Zu Kurkonzert und Kurmilieu wird in Bad Frankenhausen zum vierten Mal eingeladen.

In einer Flaniermeile wird sich der Frankenhäuser Kurpark mit seinem historischen Konzertpavillon auch in diesem Jahr wieder verwandeln. Am Mittwoch, den 30. August, wird zum 4. Mal das beliebte „Kurkonzert und Kurmilieu“ stattfinden. Von 19 bis 21 Uhr werden die Gäste erwartet. Dann wird der Zeitschalter in das Jahr 1818 umgelegt, denn hier begann für Frankenhausen der Kurbetrieb. Die Kurkapelle erfreute einst mit den Kurmusiken im Konzertpavillon mehrmals wöchentlich Gäste und Einheimische.

Das Regionalmuseum, der Heimat- und Museumsverein und die Stadt laden unter dem Titel „Kurkonzert und Kurmilieu“ erneut zum Flanieren, Genießen und Tanzen ein. Die Besucher können sich auf einen Sommerabend mit Musik der Gruppen „Geschmacksmuster“ und „Indistinct Cheddar“ freuen und vielleicht ein Tänzchen vor historischer Kulisse wagen.

Die Veranstalter würden sich zudem freuen, wenn die Gäste wie in den vergangenen Jahren bereits an diesem Abend wieder in historischen Kostümen erscheinen würden, um den Kurpark in das Kurmilieu der vergangenen 200 Jahre zu verzaubern.