Bad Frankenhausen: Umzug wegen Sturm abgesagt

Wegen des Sturmtiefs Xanthippe ist der Rosensonntagsumzug in Bad Frankenhausen abgesagt worden. Traditionell ziehen Wagen und Narren am Sonntag um 14 Uhr vom Altstädter Markt los. In diesem Jahr stoppt Xanthippe das närrischen Treiben zumindest auf der Straße. Ab 14 Uhr soll in der Rotbart Arena in Bad Frankenhausen bei freiem Eintritt und im Trockenen gefeiert werden, heißt es.