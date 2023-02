Bad Frankenhausen: Veranstaltung zum Weltgebetstag

Bad Frankenhausen. In der Kirchgemeinde Bad Frankenhausen gibt es eine Veranstaltung zum Weltgebetstag, bei der in diesem Jahr um Taiwan geht.

Zum Weltgebetstag, der in über 100 Ländern begangen wird, steht in diesem Jahr Taiwan im Mittelpunkt. Auch in der Kirchgemeinde Bad Frankenhausen ist eine Veranstaltung geplant. Für Sonntag, 19. März, wird um 9.30 Uhr zum Weltgebetstag in den geheizten Gemeindesaal der Unterkirche in Bad Frankenhausen eingeladen. Nach einer Landesvorstellung wird der Gottesdienst gefeiert. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, die taiwanische Küche kennenzulernen.

Taiwan liegt rund 180 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt. Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag in diesem Jahr verfasst. Sie laden dazu ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können – egal, wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube bewegt“, heißt es in der Ankündigung zum Weltgebetstag der Kirchgemeinde Bad Frankenhausen.